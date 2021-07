LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Prado detta il passo in gara-2, Cairoli in lotta per il podio! (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8? Tempi sul giro abbastanza simili in questa fase per i primi 5: Prado è leader con 1? su Gajser, 5? su Bogers, 6? su Cairoli e 9? su Febvre. -10? Bellissima rimonta di Ivo Monticelli, risalito fino alla decima posizione dopo una partenza difficile. Si infiamma il duello per la vittoria tra Prado e Gajser!! -12? Gajser ne ha di più ed è attualmente il grande favorito per la vittoria di manche… Cairoli non riesce nel frattempo ad attaccare Bogers per il terzo posto. -14? Tim Gajser è scatenato!! Lo sloveno della Honda attacca ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8? Tempi sul giro abbastanza simili in questa fase per i primi 5:è leader con 1? su Gajser, 5? su Bogers, 6? sue 9? su Febvre. -10? Bellissima rimonta di Ivo Monticelli, risalito fino alla decima posizione dopo una partenza difficile. Si infiamma il duello per la vittoria trae Gajser!! -12? Gajser ne ha di più ed è attualmente il grande favorito per la vittoria di manche…non riesce nel frattempo ad attaccare Bogers per il terzo posto. -14? Tim Gajser è scatenato!! Lo sloveno della Honda attacca ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: gara-2 alle 16.10 Cairoli punta al podio - #Motocross #Olanda #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff e Herlings prendono la vetta di Gara-1 Cairoli 14° -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Cairoli sfida Gajser e Herlings - #Motocross… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings #MXGPNetherlands ht… - OA_Sport : LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings… -