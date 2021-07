L'infettivologo Matteo Bassetti: 'No regioni gialle, cambiamo i parametri' - Milano Post (Di domenica 18 luglio 2021) 'Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva': lo dice Matteo Bassetti in un intervento a TgCom24. ' Ricoveri e pressione sugli ospedali sono i parametri da prendere in considerazione in questa fase' ha continuato l'esperto di malattie infettive. Invitando, dunque, alla cautela sul cambio ... Leggi su milanopost.info (Di domenica 18 luglio 2021) 'Portare leda bianche ain un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva': lo dicein un intervento a TgCom24. ' Ricoveri e pressione sugli ospedali sono ida prendere in considerazione in questa fase' ha continuato l'esperto di malattie infettive. Invitando, dunque, alla cautela sul cambio ...

