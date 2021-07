Grillo convidide una lettera di Frei Betto | ' Cuba resiste'

(Di domenica 18 luglio 2021) Un bel riconoscimento di forza nei confronti del popolono, che è sceso in piazza per protestare al grido di 'Patria e vita' contro la grave crisi economica, a causa della quale sull'isola mancano ...

Si intitola 'Cuba resiste!" ed è il post condiviso da Beppesul proprio blog, attraverso la lettera scritta da Frei Betto, teologo, scrittore e politico brasiliano per commentare le ultime ...Si intitola 'Cuba resiste!" ed è il post condiviso da Beppesul proprio blog, attraverso la lettera scritta da Frei Betto, teologo, scrittore e politico brasiliano per commentare le ultime ...Il teologo e scrittore brasiliano: "La resilienza del popolo cubano, alimentata da esempi come Che Guevara e Fidel, si è dimostrata invincibile".