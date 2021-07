Elite 4 perde un altro volto storico del cast | che saluta il pubblico con un video

Leggi su optimagazine

(Di domenica 18 luglio 2021) Ildi4, già in gran pare rivoluzionato rispetto alle stagioni precedenti,uno dei suoi veterani: l’attore Miguel Bernardeau hato i seguaci della serie con unmessaggio in cui conferma il suo addio al popolare teen drama a tinte gialle di Netflix. Per4 si tratta di una perdita non da poco, visto che il giovane attore è undella serie: per quattro stagioni ha interpretato il ruolo di Guzmán Osuna, personaggio che esce di scena con una partenza. La stagione 4 si chiude proprio con Ander e Guzmán che ...