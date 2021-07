Calciomercato Udinese, per la porta c'è Silvestri (Di domenica 18 luglio 2021) UDINE - L' Udinese è scesa in campo ieri per la prima amichevole stagionale (4 - 1 al Bilje), ma la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato per sostituire Juan Musso , ceduto all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021) UDINE - L'è scesa in campo ieri per la prima amichevole stagionale (4 - 1 al Bilje), ma la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato per sostituire Juan Musso , ceduto all'...

Advertising

DiMarzio : Giro portieri: #Silvestri all’@Udinese_1896 e #Montipò al @HellasVeronaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Doppia trattativa per i portieri in #SerieA: Montipò verso il prestito al #Verona, con Silvestri all'#Udinese - DiMarzio : #Calciomercato | De Paul saluta l'#Udinese: è un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - matteoischiboni : RT @laziopress: CALCIOMERCATO LIVE | Torino, risolto il contratto di Sirigu. Colpo Udogie per l’Udinese - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: -