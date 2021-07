Bruscolotti | ”Napoli | Spalletti sta cercando un playmaker”

(Di domenica 18 luglio 2021)su Insigne: Il presidente dovrebbe avere un occhio di riguardo nei suoi confronti. Si tratta di una bandiera di questo club Giuseppe, ex difensore e capitano delnegli anni ’80, è intervenuto a Canale 21.-come riporta il Corriere dello Sport – ha iniziato parlando dell’atmosfera che si respira a Dimaro con l’arrivo di Spalletti, del prossimo obiettivo per rinforzare la rosa e di come sta Osimhen. Queste le sue parole: Sul ritiro del“Finalmente si inizia a vedere un po’ di entusiasmo in ritiro: i 700 tifosi presenti quest’oggi lo dimostrano. ...

- Giuseppe, ex difensore e capitano delnegli anni '80, è intervenuto a Canale 21 .ha iniziato parlando dell'atmosfera che si respira a Dimaro con l'arrivo di ...A Tutti In Ritiro, trasmissione in onda ogni sera fino al 25 Luglio su Canale 21 a partire dalle ore 23, è intervenuto BEPPE, ex calciatore e capitano del: "Finalmente si inizia a vedere un po' di entusiasmo in ritiro: i 700 tifosi presenti quest'oggi lo dimostrano. Spalletti sta cercando un playmaker che ...L'ex difensore azzurro: "Spalletti sta cercando un playmaker per il centrocampo. Osimhen può fare bene negli spazi. Insigne una bandiera: merita il rinnovo" ...Beppe bruscolotti ha parlato dell'inizio di ritiro del Napoli e di Kalidou Koulibaly, colonna portante anche di questo progetto.