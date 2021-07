Ancora cluster a Roma dopo le partite dell’Italia, «la gente non dà il nome per evitare quarantena» (Di domenica 18 luglio 2021) Il Lazio è alle prese con l’aumento dei contagi dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo e la sfilata di tifosi per le strade della Capitale. Repubblica Roma scrive: “Il cluster rischia di essere la città intera”. Dei focolai sono scoppiati già dopo i quarti di finale e la semifinale, per riunioni di tifosi nei pub all’aperto. I primi dati, emanati dall’Asl Roma 4, che comprende il territorio che va da Bracciano a Civitavecchia attraversando il litorale di Santa Marinella, ha parlato di due cluster di 10 persone ciascuno, di cui uno a Santa Severa. Ma a preoccupare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Il Lazio è alle prese con l’aumento dei contagila vittoriaall’Europeo e la sfilata di tifosi per le strade della Capitale. Repubblicascrive: “Ilrischia di essere la città intera”. Dei focolai sono scoppiati giài quarti di finale e la semifinale, per riunioni di tifosi nei pub all’aperto. I primi dati, emanati dall’Asl4, che comprende il territorio che va da Bracciano a Civitavecchia attraversando il litorale di Santa Marinella, ha parlato di duedi 10 persone ciascuno, di cui uno a Santa Severa. Ma a preoccupare il ...

