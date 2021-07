Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? (Di sabato 17 luglio 2021) Tra i gossip più frequenti che interessano Tina Cipollari, c’è quello riguardante il suo peso. L’opinionista di Uomini e Donne non ha mai nascosto il suo essere decisamente in carne; tanto più che, come è noto a chi segue il programma di Maria De Filippi, la simpatica cinquantenne non è neanche molto alta (pare sia 1.63). Ma quanto pesa esattamente Tina Cipollari?, si chiedono in molti. Tina Cipollari si pesa in diretta: la bilancia segna quasi cento chili Ebbene, il peso della vamp non è un mistero come ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 luglio 2021) Tra i gossip più frequenti che interessano, c’è quello riguardante il suo peso. L’opinionista dinon ha mai nascosto il suo essere decisamente in carne; tanto più che, come è noto a chi segue il programma di Maria De Filippi, la simpatica cinquantenne non è neanche molto alta (pare sia 1.63). Maesattamente?, si chiedono in molti.siin diretta: la bilancia segna quasi cento chili Ebbene, il peso della vamp non è un mistero come ...

