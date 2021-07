UFC | Islam Makhachev vs Thiago Moises stanotte in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 17 luglio 2021) Per anni è stato visto come il ‘fratello minore’ di Khabib Nurmagomedov. Oravuole scalare il Ranking dei pesi leggeri e vuole farlo anche in breve tempo. A partire daquando sfiderànel main event della UFC Fight Night di Las Vegas. L’evento è in programma alle 04:00 della notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00 del mattino di domenica. Potrete seguirlo in diretta esclusiva su Dazn con commento di Alex Dandi. Dopo sette vittorie consecutive,vuole avvicinarsi ai piani ...