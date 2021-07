Ucciso per errore, la famiglia ai clan: “Diteci chi è stato” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Rivolgiamo un ringraziamento alla Procura, per l’impegno profuso in questi anni, ma il processo è finito e noi ancora non sappiamo, dopo tutto questo tempo chi ha Ucciso il nostro Antonio. Rivolgiamo un appello a chiunque sappia qualcosa, anche a chi appartiene alla camorra: per favore, Diteci chi è stato, anche in forma anonima“. E’ un delitto che per ora rimane impunito quello di Antonio Bottone, Ucciso per errore a Napoli in un agguato di stampo camorristico scattato nell’ambito di una faida tra clan una sera d’autunno, dinanzi a una “cornetteria” ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Rivolgiamo un ringraziamento alla Procura, per l’impegno profuso in questi anni, ma il processo è finito e noi ancora non sappiamo, dopo tutto questo tempo chi hail nostro Antonio. Rivolgiamo un appello a chiunque sappia qualcosa, anche a chi appartiene alla camorra: per favore,chi è, anche in forma anonima“. E’ un delitto che per ora rimane impunito quello di Antonio Bottone,pera Napoli in un agguato di stampo camorristico scattato nell’ambito di una faida trauna sera d’autunno, dinanzi a una “cornetteria” ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Roma E' deceduto all'età di 44 anni, stroncato da un infarto, l'attore napoletano #LiberoDeRienzo. Nel 2002 e nel… - Agenzia_Ansa : Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan. Danish Siddiqui lavorava per Reuters, stava seguendo gli scontri a… - martaserafini : Faceva parte del team Reuters che nel 2018 ha vinto il premio Pulitzer per la fotografia con i reportage sulla cris… - ItalicaTestudo : RT @Gianmar26145917: #TG1 ieri sera, per il conferimento della laurea ad honorem ad Antonio #Megalizzi, un #Sassoli commosso: 'Ci avrebbe a… - ORossi33 : RT @Raicomspa: Addio a #LiberoDeRienzo, che ci ha lasciati troppo presto ?? Per #MarcoRisi interpretò il giornalista Giancarlo Siani, ucciso… -