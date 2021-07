Tromba d' aria su Falconara | lettini e ombrelloni spazzati via dalla furia del vento - VIDEO

Advertising

Agenzia_Ansa : Una violenta tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 13:30 sul litorale di Falconara Marittima (Ancona). Lettini… - MariellaLoi : Falconara Marittima, tromba d'aria si abbatte sulla costa: un'intera spiaggia spazzata via. La sindaca: 'Un disastr… - Giacinto_Bruno : Maltempo: tromba d'aria a Falconara Marittima - Marche - - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Una violenta tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 13:30 sul litorale di Falconara Marittima (Ancona). Lettini e ombr… - andrearokketti : RT @vivereancona: Falconara, tromba d'aria sul litorale: volano sdraio e ombrelloni -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba aria

Una violentad'si è abbattuta intorno all'ora di pranzo sul litorale di Falconara Marittima (Ancona). Lettini e ombrelloni sono stati spazzati via, alcuni sono finiti lungo la linea ...Una violentad'si è abbattuta intorno alle 13:30 di oggi sul litorale di Falconara Marittima (Ancona). Lettini e ombrelloni sono stati spazzati via, alcuni sono finiti lungo la linea ...20:53Miccichè: "Riprendono i collegamenti tra Cefalù e le isole Eolie" 20:50Maltempo, violenta tromba d’aria fa volare lettini e ombrelloni a Falconara Marittima – VIDEO 20:35Temperature previste per ...19:53Palermo, il Festino di Santa Rosalia: i Vespri solenni – VIDEO 14:26Donnarumma confessa che non aveva capito di aver vinto – VIDEO 10:05Palermo, il carro trionfale della Santuzza raggiunge i ...