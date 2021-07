(Di sabato 17 luglio 2021) Dietro ladi via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paoloe cinque agenti della scorta “non c’era solo la mafia”. “Sicuramente c’è qualcuno che ancora adesso cerca di tirare bene i fili. I, purtroppo,. E la volontà di qualcuno, anche nelle istituzioni, non permette di arrivare fino alla verità dei fatti. Dopo 29 anni”. Antonio Vullo è l’unico agente di scortanelladi Via D’Amelio. C’era quella domenica pomeriggio, quando alle 16.58 tutto saltò in aria, portando via sei persone. Lui è rimasto ferito. Ma la ferita più grande, ...

Advertising

fattoquotidiano : Borsellino, l’Antimafia Sicilia accusa i servizi: “Nessuna collaborazione con la nostra indagine. Preferiscono acce… - liberenotizie : Strage Borsellino, l'agente sopravvissuto: 'I depistaggi continuano'. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Strage Borsellino, l'agente sopravvissuto: 'I depistaggi continuano': Dietro la strage di via D'Amelio, in cui mori… - StraNotizie : Strage Borsellino, l'agente sopravvissuto: 'I depistaggi continuano' - StraNotizie : Strage Borsellino, l'agente sopravvissuto: 'I depistaggi continuano' -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Borsellino

Dietro ladi via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paoloe cinque agenti della scorta 'non c'era solo la mafia'. 'Sicuramente c'è qualcuno che ancora adesso cerca di tirare bene i fili. I ...Dietro ladi via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paoloe cinque agenti della scorta "non c'era solo la mafia". "Sicuramente c'è qualcuno che ancora adesso cerca di tirare bene i fili. I ...(Adnkronos) - Sulla piece di ieri sera, con attori come David Coco e la presenza dello stesso Presidente dell'Antimafia Claudio Fava, Antonio Vullo, che era seduto accanto a Fiammetta Borsellino, dice ...Sant’Anastasia. Un convegno per ricordare quel tragico 19 luglio 1992, quandoPalermo visse l’aggressione al giudice simbolo ...