Spara a 23enne in auto, arrestato dai carabinieri (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOrta di Atella (Ce) – I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, un 23enne di Succivo (Caserta) con l'accusa di tentato omicidio commesso ai danni di un ragazzo coetaneo. Il fatto avvenne il 21 giugno scorso ad Orta di Atella, nel Casertano. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che il giovane si sarebbe dato appuntamento con la vittima, che era in auto, probabilmente per risolvere una questione personale, quindi gli si sarebbe avvicinato esplodendo un colpo di pistola da ...

