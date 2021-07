Sospensione del docente per 10 giorni: il DS non è competente. A dirlo la Cassazione (Di sabato 17 luglio 2021) Quando per l'infrazione del docente è prevista “l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”, sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico. (Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 20059 del 14/07/2021). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) Quando per l'infrazione delè prevista “l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alladal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci”, sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico. (, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 20059 del 14/07/2021). L'articolo .

Advertising

_arianna : “La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. Perché è importante p… - orizzontescuola : Sospensione del docente per 10 giorni: il DS non è competente. A dirlo la Cassazione - tizianacampodon : Nulla, nemmeno paradossalmente il giudizio 'giusto', è più intelligente della sospensione del giudizio a #scuola… - romi_andrio : RT @editta_fazzi: 'La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale'. Perché è importante parlare… - MarcoLudovico2 : RT @movroosevelt: Dati Covid a confronto - Sospensione sanitari congelate - Rincaro materie prime - Intervista ad Armando Siri - Rischi DDL… -