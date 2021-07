Advertising

orizzontescuola : Sciopero, norme e prassi. Cosa deve fare la scuola, con facsimile circolare da scaricare - ProDocente : Sciopero, norme e prassi. Cosa deve fare la scuola, con facsimile circolare da scaricare - uglferrovieri : #APPALTIFERROVIARI Proseguita e chiusa con esito negativo la seconda fase delle procedure di raffreddamento in meri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero norme

Orizzonte Scuola

... esternalizzare, licenziare) e vendere sono "le regole del gioco", non una violazione delle. ... per la manifestazione legata alla proclamazione dellogenerale in quella giornata. A 20 ...... lecomunitarie non consentono di rivalerci. Vogliamo affrontare il problema sia dal punto di ... WHIRLPOOL, SINDACATI: IL 22DEL GRUPPO CON MANIFESTAZIONE A ROMA Le Segreterie nazionali ...Continua anche oggi lo sciopero proclamato ieri, 15 luglio, da CGIL CISL UIL unitamente alla RSU Marcegaglia ed alle categorie di tutti i lavoratori ...Voci (non confermate dalla società) di controlli Asl sul rispetto delle norme Covid Intanto l’Usb annuncia un altro sciopero di otto ore, dalle 10 alle 18, per lunedì 26 ...