sportli26181512 : Sarri sorride: la sua Lazio parte subito con 10 gol: Sarri sorride: la sua Lazio parte subito con 10 gol Finisce 10… - lucillalilla : RT @CorSport: ?? #Lazio, dieci gol alla #Top11RadioClub: #Sarri sorride ? - CorSport : ?? #Lazio, dieci gol alla #Top11RadioClub: #Sarri sorride ? -

La Gazzetta dello Sport

Contro la selezione cadorina, la manovra della Lazio appare fluida, machiede una maggiore velocità nei movimenti. Milinkovic e Marusic fermati al tiro dai pali. Dal limite dell'area colpisce ...60' - Altri cambi per: fuori Raul Moro entra Adekanye, esce Strakosha entra Adamonis. Cori per il tecnico biancoceleste, che saluta la tribuna. 57' - Dilaga la Lazio. Segna Vavro di testa ...Non conta il tempo, in una settimana Sarri ha già incantato coi suoi pizzini in mano, i metodi e le battute in toscanaccio. È silenzioso solo in albergo, ma non è certo un orso: sorride quando ...Sarri è andato a spiegargli un movimento da fare con più ... Uno gli ha chiesto: «Luis, resti?». Un mezzo sorriso, non di più. Senza dire nulla“, si legge.