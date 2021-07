Rubano monovolume a disabile | dopo appello lo restituiscono

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rubano monovolume

Agenzia ANSA

Avevano rubato un, a Ossago Lodigiano, ma poi i proprietari, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, avevano fatto appello via Facebook, perché quel Mercedes Viano per loro era fondamentale perché ...Avevano rubato un, a Ossago Lodigiano, ma poi i proprietari, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, avevano fatto appello via Facebook, perché quel Mercedes Viano per loro era fondamentale perché ...Avevano rubato un monovolume, a Ossago Lodigiano, ma poi i proprietari, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, avevano fatto appello via Facebook, perché quel Mercedes Viano per loro era fondamenta ...Un 26enne di Mazara guida un'auto rubata mentre i proprietari erano a cena in un ristorante del centro, ma viene notato ...