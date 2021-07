Roma, ufficiale la cessione di Pau Lopez al Marsiglia: il comunicato (Di sabato 17 luglio 2021) La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Pau Lopez al Marsiglia: il comunicato La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Pau Lopez al Marsiglia. «L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Laha ufficializzato laa titolo temporaneo di Paual: ilLaha ufficializzato laa titolo temporaneo di Paual. «L’ASrende noto di aver sottoscritto un contratto per laa titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore PauSabata all’Olympique, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - marcoconterio : ?????? #OGCNice scatenato sul mercato Ufficiale Stengs dall'#AZAlkmaar . In arrivo Hamouma. Assalto a Kluivert della… - IlContiAndrea : UFFICIALE 17 le città candidate a ospitare #Eurovision la Rai sceglierà entro fine agosto in accordo con EBU. Bolog… - ismaele_77 : @Pisu35084774 @stra_roma @fabioalisei niente, è ufficiale. non c'hai un cazzo da fa nella vita. - Vanessa40363964 : RT @CorSport: ?? #Roma , ufficiale la cessione di #PauLopez : le cifre ?? -