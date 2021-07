Monte Verità | tempio circolare di nudi maschili

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 18 luglio 2021) «Il: somma di ideologie innestato in un paesaggio materno». Così Harald Szeemann definiva quel luogo magnetico al quale aveva dedicato tanta passione e tante energie a partire dagli anni settanta. Sulle cartine è indicato comeMonescia; per il grande curatore svizzero quella serie di panettoni dolci che si alzano sopra Ascona si configuravano, quasi in forza di un’allitterazione, come le «mammelle della». In realtà tra le tante credenze sperimentate fin dagli inizi del Novecento dagli spiriti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.