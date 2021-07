Inter, preoccupa la variante Delta: tournée negli USA in dubbio (Di sabato 17 luglio 2021) Dubbi sulla presenza dell’Inter nella Florida Cup negli USA Stasera l’Inter scenderà in campo nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, in una classica del calcio estivo. I nerazzurri poi sono attesi dalla trasferta negli USA dove parteciperanno alla Florida Cup, ma secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, la partecipazione della squadra nerazzurra è ora in dubbio vista il diffondersi della variante Delta del Coronavirus. “Al momento non è stata cancellata anche perché ci sono contratti firmati e due partite da giocare in Florida (la prima contro ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Dubbi sulla presenza dell’nella Florida CupUSA Stasera l’scenderà in campo nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, in una classica del calcio estivo. I nerazzurri poi sono attesi dalla trasfertaUSA dove parteciperanno alla Florida Cup, ma secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, la partecipazione della squadra nerazzurra è ora invista il diffondersi delladel Coronavirus. “Al momento non è stata cancellata anche perché ci sono contratti firmati e due partite da giocare in Florida (la prima contro ...

