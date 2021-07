Ex Ilva, Giorgetti: 'Entro la fine del mese arriva il piano,ambizione sia esempio' (Di sabato 17 luglio 2021) L'Ilva 'è una sfida ambientale, economica, sociale e anche tecnologica, ma su questo il governo è fortemente impegnato e penso già prima della fine del mese presenteremo quello che è il nostro piano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) L''è una sfida ambientale, economica, sociale e anche tecnologica, ma su questo il governo è fortemente impegnato e penso già prima delladelpresenteremo quello che è il nostro...

Advertising

_CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Ex Ilva, Giorgetti: 'Piano entro il mese, l'ambizione sia l'esempio' #ExIlva - MediasetTgcom24 : Ex Ilva, Giorgetti: 'Piano entro il mese, l'ambizione sia l'esempio' #ExIlva - IlMattinoFoggia : #Giorgetti ( @MISE_GOV ) a #Bari : « #Greenpass utile per lo svago, pericoloso associarlo ai diritti delle persone»… - Gianell84773860 : @Palazzo_Chigi Piano ex ilva giorgetti un mese ???????????????????????????????????? @micheleemiliano @Antonio_Decaro @liberainfo @mauriziolandini - 34_liss : RT @rtl1025: ?? #Ilva è una sfida ambientale, economica, sociale e tecnologica, su questo il governo è molto impegnato e penso già prima del… -