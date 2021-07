Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 17 luglio 2021 a partire dalle ore 20 | 00

(Di sabato 17 luglio 2021)17ultimo appuntamento della settimana in compagnia delledel. Nuova occasione per i giocatori alle prese con le combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. I sorteggi si terranno come al solito alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. I risultati arriveranno come sempre aore 20:00, come chi le segue da tempo sa certamente e potrà verificarli anche sul nostro giornale The Social Post. Le combinazioni estratte giovedì 15...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 17 luglio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di sabato 17 luglio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di sabato 17 luglio… - EEstrazioni : #Lotto il 24 su #Firenze tocca le 130 estrazioni di assenza - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 16 luglio 2021 in diretta, ultima estrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni Lotto

... il secondo è invece il gioco associato alledel Gioco dele proprio per questo la sua estrazione avviene tre volte a settimana.... come ben sappiamo, sarà possibile l'estrazione in diretta su www.millionday.it, Appe alla ... mentre non si hanno notizie di 19 e 13 da 30 e 29. Il 50 manca all'appello da 27 giorni, ...L’estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Di seguito il calendario delle ruote in promozione per partecipare gratis all ...Nuova estrazione per Vincicasa, nel concorso di venerdì 16 luglio solo in cinque centrano il '4' mentre il '5' si fa desiderare.