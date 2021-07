Diabete nei cani: un’ app per monitorare la malattia (Di sabato 17 luglio 2021) Una nuova app promette di aiutare i proprietari di animali domestici con Diabete a monitorare la malattia. Il “Pet Diabetes Tracker” consente al tutor di sapere quando offrire acqua, che è estremamente importante per chi ha il Diabete, quando dargli il cibo e ache il momento migliore per fargli fare attività fisica, oltre ad avere accesso su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 luglio 2021) Una nuova app promette di aiutare i proprietari di animali domestici conla. Il “Pets Tracker” consente al tutor di sapere quando offrire acqua, che è estremamente importante per chi ha il, quando dargli il cibo e ache il momento migliore per fargli fare attività fisica, oltre ad avere accesso su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Diabete nei cani: un’ app per monitorare la malattia - LiaColombo1 : ?? La produzione di insulina pancreatica è sempre normale e persino sovrabbondante nei diabetici, ma viene impedita… - NEditrice : RT @ANSA_Salute: In caso di #Covid19 i #bambini corrono meno rischi degli adulti, ma alcune condizioni li predispongono a forme gravi, come… - ANSA_Salute : In caso di #Covid19 i #bambini corrono meno rischi degli adulti, ma alcune condizioni li predispongono a forme grav… - 5azioni : Anche cani e gatti possono soffrire di diabete. Nei gatti può essere curato nel giro di mesi o anni, mentre nel can… -