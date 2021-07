Cristante: «Mourinho uno dei più grandi, i Friedkin vogliono vincere. Sull’Europeo…» (Di sabato 17 luglio 2021) Fresco vincitore dell’Europeo, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dell’avventura azzurra e del futuro della RomaTra i protagonisti del successo ad Euro2020 dell’Italia di Roberto Mancini c’è anche Bryan Cristante. Partito inizialmente come alternativa ai centrocampisti titolari, il romanista è stato tra i migliori in campo nella finalissima contro l’Inghilterra, decisiva per riportare nel “bel paese” un titolo che mancava dal lontano 1968. Grande soddisfazione per il giallorosso, che nell’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato anche dell’annata che attende la Roma sotto la guida di Josè ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Fresco vincitore dell’Europeo, Bryanha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dell’avventura azzurra e del futuro della RomaTra i protagonisti del successo ad Euro2020 dell’Italia di Roberto Mancini c’è anche Bryan. Partito inizialmente come alternativa ai centrocampisti titolari, il romanista è stato tra i migliori in campo nella finalissima contro l’Inghilterra, decisiva per riportare nel “bel paese” un titolo che mancava dal lontano 1968. Grande soddisfazione per il giallorosso, che nell’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato anche dell’annata che attende la Roma sotto la guida di Josè ...

