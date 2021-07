Cresce sempre più l’euroscetticismo in Francia (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug – Il presidente francese Emmanuel Macron ama vedere se stesso come il leader di una sorta di superstato comunitario. Da qui le sue mire verso una maggiore integrazione in seno all’Ue, arrivando addirittura a parlare di una sedicente “sovranità europea”. Ambizioni, quelle del leader di En Marche, che si scontrato tuttavia con il Crescente sentimento di euroscetticismo che aleggia in Francia. Il sondaggio: in Francia l’euroscetticismo è ormai maggioranza L’ultimo sondaggio, condotto poche settimane fa, è arrivato come una doccia fredda per l’inquilino dell’Eliseo. Secondo la rilevazione, effettuata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug – Il presidente francese Emmanuel Macron ama vedere se stesso come il leader di una sorta di superstato comunitario. Da qui le sue mire verso una maggiore integrazione in seno all’Ue, arrivando addirittura a parlare di una sedicente “sovranità europea”. Ambizioni, quelle del leader di En Marche, che si scontrato tuttavia con ilnte sentimento di euroscetticismo che aleggia in. Il sondaggio: inè ormai maggioranza L’ultimo sondaggio, condotto poche settimane fa, è arrivato come una doccia fredda per l’inquilino dell’Eliseo. Secondo la rilevazione, effettuata ...

