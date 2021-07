Calciomercato Juventus, la benedizione dell’ex per Locatelli: “È completo” (Di sabato 17 luglio 2021) La Juventus esce, certamente, rafforzata da Euro 2020. Le certezze si chiamano, ancora una volta, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, mentre fa ben sperare la crescita esponenziale di Federico Chiesa divenuto uno dei protagonisti della vittoria finale dell’Italia di Roberto Mancini. Inoltre, l’Europeo portato a casa ha certificato che Manuel Locatelli, vero obiettivo di Massimiliano Allegri, merita di vestire i colori bianconeri. Arsenal e Sassuolo permettendo. Una grande benedizione alla trattativa è arrivata da Fabio Cannavaro, uno che di Juventus e Nazionale se ne intende. Il Calciomercato della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Laesce, certamente, rafforzata da Euro 2020. Le certezze si chiamano, ancora una volta, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, mentre fa ben sperare la crescita esponenziale di Federico Chiesa divenuto uno dei protagonisti della vittoria finale dell’Italia di Roberto Mancini. Inoltre, l’Europeo portato a casa ha certificato che Manuel, vero obiettivo di Massimiliano Allegri, merita di vestire i colori bianconeri. Arsenal e Sassuolo permettendo. Una grandealla trattativa è arrivata da Fabio Cannavaro, uno che die Nazionale se ne intende. Ildella ...

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - Andrea_Di_Lella : Come anticipato da gennaio scorso, il problema tra #Sassuolo e #Juventus per #Locatelli (98) è relativo alla FORMUL… - marten_sa : ????Prosegue la trattativa tra #Juventus e #Sassuolo per il neo campione d'Europa, Manuel #Locatelli. Per concluder…

