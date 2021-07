British Open 2021 | Louis Oosthuizen ci riprova! Il sudafricano al comando dopo il terzo giro | è lotta con Morikawa e Spieth

(Di sabato 17 luglio 2021) Emozioni forti e grande spettacolo nella 141esima edizione del, con una classificatre giri ancora molto corta e avvincente, che promette fuoco e fiamme in vista dell’assegnazione del trofeo di domani. Il quarto e ultimo major stagionale del golf ritrova ancora in testaquesto moving day il, ormai abbonato da anni a farsi sempre trovare pronto quando si tratta di tornei del massimo livello del golf, salvo poi di fatto non riuscire mai a concretizzare (l’unico major vinto in carriera è stato proprio l’...

L'uomo che lo insegue, Collin Morikawa , su un cambio di ferro: ' Ho cambiato semplicemente perché non riuscivo a trovare il centro della faccia. Stavo colpendo, la scorsa settimana, con ferri con cui ...Buona parte del meglio di oggi, però, è nel gruppo dei settimi: l'argentino Emiliano Grillo rimonta 41 posizioni grazie al - 6 che lo spedisce dalla zona pericolo direttamente sulle grandi vette. Sale ...L'Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore e attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione» «Francesco Molinari è costre ...giorni dalla gara olimpica il numero 1 azzurro del golf, dopo il taglio al The Open, annuncia il forfeit per i Giochi. Appena 12 giorni prima arriva il forfait di Francesco Molinari, costretto a rinun ...