Ascolti TV | Venerdì 16 luglio 2021 Vince Top Dieci in replica 15 4% Affonda Masantonio 6% superato da Quarto Grado 9 5% e Chicago P D 7 3%

Top Dieci Nella serata di ieri, Venerdì 16 luglio 2021, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato 2.473.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 Masantonio – Sezione Scomparsi ha incollato davanti al video 982.000 spettatori con uno share del 6%. Su Rai2 Smetto quando voglio – Masterclass ha interessato 769.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.195.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Red Joan è seguito da 1.067.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Qualifica Sprint, ciak - 1: le vostre impressioni - VOTA - FormulaPassion.it 'Gli ascolti in tv saranno decisivi' . Così Stefano Domenicali e Ross Brawn hanno sottolineato ... L' aspetto sportivo non è messo in primo piano, ciò che conta è offrire al pubblico show venerdì, ...

Olimpiadi: Dove vedere e sentire in diretta tutto su Tokyo 2020 - Curiosità Archiviato il successo, in termini di ascolti, degli Europei di calcio, è già tempo, per la Rai, di concentrarsi sul prossimo grande ... Dopo il Tg2, e, dal lunedì al venerdì, dopo l'approfondimento ...

