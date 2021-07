Temptation Island | Floriana e Federico verso il falò di confronto | lo sfogo | “Non ci sta pensando a me”

(Di venerdì 16 luglio 2021) In vista della prossima puntata di, che andrà in onda lunedì 19 luglio, cresce l’attenzione per quella che potrebbe essere la prossima coppia a richiedere ildi fronte al. Da quanto è emerso nel corso dell’ultima puntata,potrebbero presto ritrovarsi a discutere faccia a faccia di quanto sta succedendo al loro rapporto. Lei è rimasta particolarmente amareggiata in seguito ad alcune dichiarazioni del fidanzato.sempre più ...

In questi ultimi anni l'abbiamo vista parecchio in televisione avendo preso parte dapprima al Grande Fratello vip poi ainsieme al suo fidanzato e poi è tornata al GF come ...Una coppia che sta facendo molto parlare di sé, è stata avvistata insieme, dopo la fine delle registrazioni di. Scopriamo insieme chi è. Le coppie di questa edizione distanno facendo molto discutere . Come, ad esempio, quella formata da Tommaso e Valentina , che hanno già ...Claudia Venturini e Stefano Socionovo raccontano come l’esperienza a Temptation Island abbia fatto tornare la passione nella vita di coppia: ...Per Manuela, concorrente di questa edizione di Temptation Island che sta partecipando al programma insieme al fidanzato Stefano, non sembra non esserci pace. Alcune nuove segnalazioni, infatti, in ...