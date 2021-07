Spezia, trasferimenti di minori. Stichting precisa: “Pratiche corrette” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia è stato sanzionato dalla Fifa per alcuni trasferimenti di calciatori minorenni. La Stichting Social Sport, la società che deteneva la proprietà della squadra all’epoca dei fatti, “ha accolto con stupore la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare della FIFA, a carico dello Spezia Calcio, in relazione a presunte irregolarità nel tesseramento di giocatori provenienti da Paesi esteri“. Così la società dell’imprenditore Gabriele Volpi scrive in una nota, sottolineando che “la vicenda si è conclusa in sede di giustizia ordinaria con l’archiviazione di tutte le posizioni degli allora dirigenti e responsabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Loè stato sanzionato dalla Fifa per alcunidi calciatori minorenni. LaSocial Sport, la società che deteneva la proprietà della squadra all’epoca dei fatti, “ha accolto con stupore la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare della FIFA, a carico delloCalcio, in relazione a presunte irregolarità nel tesseramento di giocatori provenienti da Paesi esteri“. Così la società dell’imprenditore Gabriele Volpi scrive in una nota, sottolineando che “la vicenda si è conclusa in sede di giustizia ordinaria con l’archiviazione di tutte le posizioni degli allora dirigenti e responsabili ...

