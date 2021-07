Spaccio e porto abusivo d’armi: in manette tre fratelli (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Cocaina e una pistola tipo revolver, modello Arminius rifornita di 4 cartucce cal.7.65, questo quanto trovato a conclusione di un’indagine dagli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, a casa di 3 fratelli romani. Diversi, i servizi di osservazione messi in atto dagli investigatori che poi hanno fatto scattare il controllo presso l’abitazione: con un escamotage sono entrati in casa. Dopo essersi qualificati, i poliziotti, hanno identificato i tre soggetti, di 42, 50 e 54 anni, tutti con precedenti di polizia, anche specifici; all’interno di un borsone nero gli agenti hanno rinvenuto 1 cassetta metallica chiusa con un lucchetto e relativa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Cocaina e una pistola tipo revolver, modello Arminius rifornita di 4 cartucce cal.7.65, questo quanto trovato a conclusione di un’indagine dagli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, a casa di 3romani. Diversi, i servizi di osservazione messi in atto dagli investigatori che poi hanno fatto scattare il controllo presso l’abitazione: con un escamotage sono entrati in casa. Dopo essersi qualificati, i poliziotti, hanno identificato i tre soggetti, di 42, 50 e 54 anni, tutti con precedenti di polizia, anche specifici; all’interno di un borsone nero gli agenti hanno rinvenuto 1 cassetta metallica chiusa con un lucchetto e relativa ...

