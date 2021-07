Regioni verso la zona gialla a partire dal 26 luglio, ecco quali sono (Di venerdì 16 luglio 2021) A partire dal 26 luglio alcune Regioni potrebbero ritornare in zona gialla, a preoccupare è il trend di crescita di contagi Aumentano i contagi e alcune Regioni italiane si avvicinano alla soglia critica, dal 26 luglio secondo le ultime stime potremmo assistere già a tre cambi di colore: Sicilia (con un’incidenza di 31.8), Sardegna (33.2) e Veneto (26.7) passeranno infatti in zona gialla. Anche Campania e Lazio presentano un trend di crescita preoccupante con un’incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Secondo l’ultimo ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Adal 26alcunepotrebbero ritornare in, a preoccupare è il trend di crescita di contagi Aumentano i contagi e alcuneitaliane si avvicinano alla soglia critica, dal 26secondo le ultime stime potremmo assistere già a tre cambi di colore: Sicilia (con un’incidenza di 31.8), Sardegna (33.2) e Veneto (26.7) passeranno infatti in. Anche Campania e Lazio presentano un trend di crescita preoccupante con un’incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Secondo l’ultimo ...

