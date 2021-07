Manchester City, Mahrez: “Non c’è niente meglio dei Citizens. Rapporto fantastico con Guardiola” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Cosa dovrei fare per spingermi ancora più in alto? Non vedo nulla di meglio del Manchester City, onestamente“. Queste le parole pronunciate da Riyad Mahrez nell’intervista concessa al canale YouTube Oui Hustle, in cui ha espresso la sua felicità per giocare in un club come il Manchester City e per essere allenato da Guardiola, con cui il Rapporto è ottimo: “Provare un altro campionato? No. Amo davvero l’Inghilterra e il calcio inglese è meraviglioso. Non voglio andarmene. Ho ancora degli obiettivi da perseguire qui. Poi, quando vedi che ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Cosa dovrei fare per spingermi ancora più in alto? Non vedo nulla didel, onestamente“. Queste le parole pronunciate da Riyadnell’intervista concessa al canale YouTube Oui Hustle, in cui ha espresso la sua felicità per giocare in un club come ile per essere allenato da, con cui ilè ottimo: “Provare un altro campionato? No. Amo davvero l’Inghilterra e il calcio inglese è meraviglioso. Non voglio andarmene. Ho ancora degli obiettivi da perseguire qui. Poi, quando vedi che ...

