Loki 2: cosa ne sarà di Ravonna Renslayer?

Ultimamente, sui social, si sente spesso parlare di Loki. Si tratta di una serie tv che sta riscuotendo un grande successo. Ha preso spunto da un fumetto della Marvel ed è stata creata appositamente per Disney+. La prima stagione, composta da 6 episodi, ha visto la luce il 9 giugno 2021 e, nonostante siano trascorse solo poche settimane, è stata già rinnovata per una seconda stagione. Il personaggio di Loki, con la sua irruenza e la sua stravaganza, è riuscito a catturare immediatamente l'attenzione del pubblico, ma anche la giudice Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) non è passata inosservata. In queste prime puntate, non ha avuto modo di ...

