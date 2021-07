Libero De Rienzo: le reazioni alla sua morte, da Stefano Accorsi a Edoardo Leo (Di venerdì 16 luglio 2021) Vanessa Incontrada, nel cast di A/R Andata + Ritorno insieme a Libero De Rienzo, ha scritto su Instagram: " Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere... Liberoooooo io sono senza parole,... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Vanessa Incontrada, nel cast di A/R Andata + Ritorno insieme aDe, ha scritto su Instagram: " Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere...ooooo io sono senza parole,...

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - infoitinterno : E’ morto a 44 anni l’attore Libero De Rienzo - flowersinureyes : ma come è morto libero de rienzo ma che cazzo mi state dicendo -