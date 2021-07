In concerto al Dum Dum Repubblic: Tartaglia Aneuro, Mondocane e Portobello Dum Dum (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – «Quasi ad annunciare la voglia di sole dopo un periodo di vita ‘freddo’». La gioia, i colori, i suoni afro e caraibici del nuovo singolo “Ne riderai” stanno per inondare la playa del Dum Dum Republic per il concerto al tramonto di Tartaglia Aneuro in formazione full band domenica 18 luglio dalle ore 17. “L’anima. La terra. Il corpo. E l’aria che respira. Il bisogno di cantare, e ascoltare. Il diritto all’espressione, alla ricerca, alla continua evoluzione. Il folk della tradizione con i ritmi del terzo millennio, il canto come via di guarigione e uno spirito rock per risvegliare la coscienza dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – «Quasi ad annunciare la voglia di sole dopo un periodo di vita ‘freddo’». La gioia, i colori, i suoni afro e caraibici del nuovo singolo “Ne riderai” stanno per inondare la playa del Dum Dum Republic per ilal tramonto diin formazione full band domenica 18 luglio dalle ore 17. “L’anima. La terra. Il corpo. E l’aria che respira. Il bisogno di cantare, e ascoltare. Il diritto all’espressione, alla ricerca, alla continua evoluzione. Il folk della tradizione con i ritmi del terzo millennio, il canto come via di guarigione e uno spirito rock per risvegliare la coscienza dal ...

Ultime Notizie dalla rete : concerto Dum Musica: i Tartaglia Aneuro in concerto a Paestum (Sa) La gioia, i colori, i suoni afro e caraibici del nuovo singolo 'Ne riderai' stanno per inondare la playa del Dum Dum Republic per il concerto al tramonto di Tartaglia Aneuro in formazione full band ...

Campania, cercasi spiaggia libera: solo 1 su 3 é free Maiori, 14 agosto concerto acustico di Francesco Renga al porto turistico Eventi Redazione Web - 9 ... Dum Dum Republic - Capaccio Paestum il Beach club del Cilento che sorge all'ombra dell'area ...

Paestum. Dum Dum Republic: Dente in concerto Battipaglia 1929 Fa tappa al Dum Dum Republic il tour di Dente Domenica 25 luglio, al Dum Dum Republic, Dente in concerto. Il cantautore e musicista, torna in tour e presenta il nuovo singolo.

Musica: i Tartaglia Aneuro in concerto a Paestum (Sa) Si esibiranno sabato 17 luglio al Dum Dum Republic, dopo la warm up di Mondocane. "Quasi ad annunciare la voglia di sole dopo un periodo di vita 'freddo'". La gioia, i colori, i suoni afro e caraibici ...

