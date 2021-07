Il Green pass sarà a tappe, all?inizio ristoranti esclusi. Possibile stretta in agosto (Di venerdì 16 luglio 2021) I dati sull?aggressione della variante Delta con un aumento del 61% dei contagi in una settimana, accompagnato dal calo del 73% delle somministrazioni delle prime dosi di vaccino, spingono il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 luglio 2021) I dati sull?aggressione della variante Delta con un aumento del 61% dei contagi in una settimana, accompagnato dal calo del 73% delle somministrazioni delle prime dosi di vaccino, spingono il...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - seb5113910 : RT @Giandom84354994: Si concentrano sul green pass ma le terapie domiciliari sono ancora in capo ad un pugno di medici ancora degni di esse… - marpion1 : RT @queequeg1901: -