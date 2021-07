Il 16 luglio 1969 il lancio dell’Apollo 11: nuovi documenti svelano le intenzioni di Kennedy (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo sbarco sulla Luna del 1969 rimane uno dei più grandi successi dell’umanità, ma secondo un ricercatore alcuni nuovi file scoperti fanno venire a galla le vere intenzioni dell’ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. I documenti che hanno visto la luce negli ultimi anni, infatti, mostrano quale sarebbe stata la vera motivazione che spinse l’America ad investito sul progetto dell’Apollo 11. Lo sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna: i dubbi del presidente Kennedy Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins hanno compiuto la missione a bordo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo sbarco sulla Luna delrimane uno dei più grandi successi dell’umanità, ma secondo un ricercatore alcunifile scoperti fanno venire a galla le veredell’ex presidente degli Stati Uniti John F.. Iche hanno visto la luce negli ultimi anni, infatti, mostrano quale sarebbe stata la vera motivazione che spinse l’America ad investito sul progetto11. Lo sbarco11 sulla Luna: i dubbi del presidenteNeil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins hanno compiuto la missione a bordo ...

