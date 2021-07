Green Pass obbligatorio per treni, aerei ed eventi: le ultime novità sull’utilizzo del certificato (Di venerdì 16 luglio 2021) Il modello Macron potrebbe entrare in vigore nella nostra Italia prima di quanto si possa immaginare. In maniera leggermente diversa, oggi la cabina di regia si riunirà per valutare l’utilizzo del Green Pass obbligatorio sui mezzi di trasporto (a lunga distanza) e per i concerti. Come sappiamo il modello francese prevede l’obbligo di mostrare il Green Pass non solo quando si viaggia o per partecipare ad un evento, anche per andare in un bar o al teatro. I ristoratori italiani, però, hanno già smosso le acque verso un “no” categorico prevedendo che questa restrizione possa nuovamente mettere in ginocchio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Il modello Macron potrebbe entrare in vigore nella nostra Italia prima di quanto si possa immaginare. In maniera leggermente diversa, oggi la cabina di regia si riunirà per valutare l’utilizzo delsui mezzi di trasporto (a lunga distanza) e per i concerti. Come sappiamo il modello francese prevede l’obbligo di mostrare ilnon solo quando si viaggia o per partecipare ad un evento, anche per andare in un bar o al teatro. I ristoratori italiani, però, hanno già smosso le acque verso un “no” categorico prevedendo che questa restrizione possa nuovamente mettere in ginocchio ...

