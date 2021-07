Femminicidio nel Napoletano, Vincenza uccisa dal marito: si è costituito (Di venerdì 16 luglio 2021) Si è costituito poco fa nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano, a Napoli, il presunto omicida della donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana. Si tratterebbe del marito della donna, Vincenza Tuorto, 63enne di Saviano. L’omicidio si è consumato questa mattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Si èpoco fa nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano, a Napoli, il presunto omicida della donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana. Si tratterebbe deldella donna,Tuorto, 63enne di Saviano. L’omicidio si è consumato questa mattina, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

