Dataforce - Forte accelerazione del comparto a giugno

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 luglio 2021)d'oro per il noleggio, sia per il lungo termine, a +34,55% sullo stesso mese del 2020, a quota 28.827 auto, sia soprattutto per il breve termine, a +102,98%, per 12.739 vetture, secondo le rilevazioni di. Ottimi numeri che, però, non raggiungono i dati pre-pandemici del2019. Per i veicoli commerciali leggeri si legge invece di un +11,49% per il lungo termine (per 3.824 unità) e un -4,2% per il breve (980 mezzi). Nel cumulato del primo semestre 2021, il lungo termine ha registrato un incremento del 57,33% per 151.674 auto immatricolate (oltre 55.000 in più rispetto al periodo gennaio-...