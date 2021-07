Crisi climatica e urbanizzazione dietro le inondazioni nel nord Europa (Di venerdì 16 luglio 2021) Germania, Belgio, Paesi Bassi e parti della Francia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato decine di vittime. Si corre ai ripari, ma molti invocano cambiamenti strutturali per evitare nuovi episodi meteorologici estremi. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Germania, Belgio, Paesi Bassi e parti della Francia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato decine di vittime. Si corre ai ripari, ma molti invocano cambiamenti strutturali per evitare nuovi episodi meteorologici estremi. Leggi

Advertising

Greenpeace_ITA : ?? Moby (@thelittleidiot) ha condiviso il suo ultimo video Why Does My Heart Feel So Bad (Reprise Version). Dalla cr… - StefanoFeltri : L’allarme della Germania: la crisi climatica corre più veloce di quanto avevamo calcolato di @FerdinandoC - HuffPostItalia : Che sorpresa: affrontare la crisi climatica non è una passeggiata! - AFAntoAnt : RT @MassimoMainard1: 'Turismo spaziale, è l'ora di Jeff Bezos. La risposta a Branson' #ClimateEmergency #SpaceTourism Un insulto alla cri… - Piergiulio58 : Alluvione Germania e Belgio, Wwf 'Nessuno al sicuro da crisi climatica'. Agenzia di stampa Italpress -