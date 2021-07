Covid, Brusaferro: “Indice di contagio sopra a 1 dalla prossima settimana, in crescita anche l’Rt ospedaliero” (Di venerdì 16 luglio 2021) “l’Rt è in crescita e passa dallo 0.66 della settimana scorsa allo 0.91 di questa settimana. Se oggi abbiamo un Rt che è intorno a 0.92, proiettando a una settimana avanti è a 1,24 con un intervallo 1,21-1,27“. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale. “Da osservare – ha aggiunto – è che anche l’Rt ospedaliero è in crescita, anche se è in ritardo rispetto all’Rt: ciò è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “è ine passa dallo 0.66 dellascorsa allo 0.91 di questa. Se oggi abbiamo un Rt che è intorno a 0.92, proiettando a unaavanti è a 1,24 con un intervallo 1,21-1,27“. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggiole. “Da osservare – ha aggiunto – è cheè inse è in ritardo rispetto al: ciò è ...

