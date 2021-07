Conte - Grillo: pace fatta ma restano tanti punti di domanda sul futuro del Movimento 5 stelle (Di venerdì 16 luglio 2021) Il fondatore e l'ex premier a pranzo insieme: 'Pensiamo al 2050'. La guerra interna iniziava a farsi sentire anche sul fronte sondaggi. Il passaggio successivo è un voto degli iscritti sulle nuove ... Leggi su today (Di venerdì 16 luglio 2021) Il fondatore e l'ex premier a pranzo insieme: 'Pensiamo al 2050'. La guerra interna iniziava a farsi sentire anche sul fronte sondaggi. Il passaggio successivo è un voto degli iscritti sulle nuove ...

