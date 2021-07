“Charlene di Monaco è scappata”. Malattia e fuga da Alberto (Di sabato 17 luglio 2021) Da marzo Charlene di Monaco si trova in Sudafrica, dove è nata, lontana dal marito, il principe Alberto e dai suoi figli. Ufficialmente è partita per motivi di salute ma in realtà, dietro la sua "fuga", ci sarebbe una profonda crisi con il consorte. Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, in una intervista pubblicata su Oggi rivela: "Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 luglio 2021) Da marzodisi trova in Sudafrica, dove è nata, lontana dal marito, il principee dai suoi figli. Ufficialmente è partita per motivi di salute ma in realtà, dietro la sua "", ci sarebbe una profonda crisi con il consorte. Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, in una intervista pubblicata su Oggi rivela: "Poco tempo fa, al telefono con, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva ...

