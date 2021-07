Cdp prepara l’uscita da Webuild e inaugura una nuova stagione

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) La Cassa depositi e prestiti uscirà da, l’azienda di costruzioni che opera in Italia e all’estero la cui maggioranza è controllata al 44,99 per cento dal gruppo Salini. Cdp Equity ha una quota del 18,7 corrispondente in base all’attuale capitalizzazione di borsa a poco più di 370 milioni, rispetto ai 250 che sborsò ad agosto 2019 per consentire la nascita di quello che allora fu presentato come Progetto Italia, un campione nazionale di costruzioni e appalti. Si era a un anno dal crollo del ponte Morandi (ricostruito dae Leonardo) e alle battute finali del governo Lega-5 Stelle. Molti allora vedevano in una ristatalizzazione tipo ...