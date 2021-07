Cannes 74: Pierfrancesco Favino e la dedica per Marco Bellocchio (Di venerdì 16 luglio 2021) Con un post su Instagram, Pierfrancesco Favino ha annunciato che raggiungerà Cannes per festeggiare il regista Marco Bellocchio Prima della fine della 74esima edizione, il Festival di Cannes omaggia per tre giorni il regista italiano Marco Bellochio che nella serata di chiusura di sabato riceverà la Palma d’oro alla carriera. A Cannes 74, Marco Bellocchio presenta il documentario “Marx può aspettare” del quale ha raccontato: “un’ultima occasione per fare i conti con qualcosa che era stato censurato, nascosto a tutti noi, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Con un post su Instagram,ha annunciato che raggiungeràper festeggiare il registaPrima della fine della 74esima edizione, il Festival diomaggia per tre giorni il regista italianoBellochio che nella serata di chiusura di sabato riceverà la Palma d’oro alla carriera. A74,presenta il documentario “Marx può aspettare” del quale ha raccontato: “un’ultima occasione per fare i conti con qualcosa che era stato censurato, nascosto a tutti noi, ...

