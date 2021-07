Calciomercato Milan, il CSKA Mosca annuncia il rientro di Vlasic (Di venerdì 16 luglio 2021) Vlasic Milan: il CSKA Mosca ha annunciato il ritorno in gruppo del giocatore croato dopo gli Europei appena terminati Nicola Vlasic è uno dei profili più accostati ai colori rossoneri. Negli ultimi giorni anche in maniera piuttosto intensa. Aveva fatto discutere la sua assenza agli allenamenti del CSKA Mosca. Lo stesso club russo però oggi ha buttato acqua sul fuoco con un tweet chiarificatore: “Nikola Vlasic è arrivato a Mosca e ha tenuto una sessione di allenamento con la squadra”. Ricordiamo che il giocatore è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021): ilhato il ritorno in gruppo del giocatore croato dopo gli Europei appena terminati Nicolaè uno dei profili più accostati ai colori rossoneri. Negli ultimi giorni anche in maniera piuttosto intensa. Aveva fatto discutere la sua assenza agli allenamenti del. Lo stesso club russo però oggi ha buttato acqua sul fuoco con un tweet chiarificatore: “Nikolaè arrivato ae ha tenuto una sessione di allenamento con la squadra”. Ricordiamo che il giocatore è ...

