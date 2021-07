Basket: Vince Hunter sospeso tre mesi dalla Procura Nazionale Antidoping, rientrerà a settembre (Di venerdì 16 luglio 2021) Con decisione retroattiva, Vince Hunter è stato squalificato per tre mesi dalla Procura Nazionale Antidoping e tornerà in campo il prossimo 11 settembre. Il lungo della Virtus Bologna era stato fermato a causa dell’assunzione di Carboxy THC, il principale metabolite secondario del Delta-9-tetraidrocannabinolo, che si forma nel corpo una volta consumata la cannabis. Hunter è stato “pizzicato” al termine di gara-4 tra le V nere e l’Olimpia Milano, che ha consegnato lo scudetto ai bianconeri dopo vent’anni dall’ultima volta. Il giocatore ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Con decisione retroattiva,è stato squalificato per tree tornerà in campo il prossimo 11. Il lungo della Virtus Bologna era stato fermato a causa dell’assunzione di Carboxy THC, il principale metabolite secondario del Delta-9-tetraidrocannabinolo, che si forma nel corpo una volta consumata la cannabis.è stato “pizzicato” al termine di gara-4 tra le V nere e l’Olimpia Milano, che ha consegnato lo scudetto ai bianconeri dopo vent’anni dall’ultima volta. Il giocatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Vince Virtus Bologna, caos doping: Vince Hunter squalificato per tre mesi Questa è la nota ufficiale con cui la Procura Nazionale Antidoping ha sancito una squalifica di 3 mesi per Vince Hunter , precedentemente sospeso proprio per l'assunzione di una sostanza considerata ...

Basket:finali Nba;Milwaukee vince gara-4,ora 2-2 con Phoenix ANSA Nuova Europa Aristide Landi firma a Torino La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’arrivo in gialloblù di Aristide Landi. Ala/centro classe ’94, Aristide cresce nel settore giovanile della Virtus Bologna, dove si laurea Campione d ...

Gianni Petrucci: Scontento del Governo e della sottosegretaria Vezzali Gianni Petrucci non le manda a dire: E allora mi chiedo: serviva cambiare la struttura dello sport italiano che ha sempre vinto?.

