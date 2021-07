Basket femminile: Liz Cambage non sarà con l’Australia alle Olimpiadi di Tokyo. Salute mentale dietro la scelta (Di venerdì 16 luglio 2021) Liz Cambage, la protagonista più importante del Basket femminile australiano, non giocherà le Olimpiadi di Tokyo con la sua squadra nazionale. Lo ha comunicato lei stessa tramite un accorato messaggio su Twitter, che ha mostrato tutta la fragilità della persona ancor prima della giocatrice. Questo il testo: “Chiunque mi conosca sa che uno dei miei più grandi sogni è quello di vincere una medaglia d’oro olimpica con le Opals. Qualunque atleta in gara alle Olimpiadi dovrebbe essere al proprio massimo mentalmente e fisicamente, e in questo momento sono molto lontana da dove ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Liz, la protagonista più importante delaustraliano, non giocherà ledicon la sua squadra nazionale. Lo ha comunicato lei stessa tramite un accorato messaggio su Twitter, che ha mostrato tutta la fragilità della persona ancor prima della giocatrice. Questo il testo: “Chiunque mi conosca sa che uno dei miei più grandi sogni è quello di vincere una medaglia d’oro olimpica con le Opals. Qualunque atleta in garadovrebbe essere al proprio massimo mentalmente e fisicamente, e in questo momento sono molto lontana da dove ...

